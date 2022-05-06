Про це повідомила пресслужба Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

Такі випадки зафіксовані у місті Сорокіне (Луганська область). Окупанти почали процес оформлення паспортів “ЛНР” українцям, яких перемістили з нещодавно захоплених територій.

Люди, які не мають дому, грошей, майна, змушені погоджуватись на такі умови, адже лише за наявності паспорта псевдореспубліки можна отримати виплати у рублях, продуктові набори та медичну допомогу.

З тими, хто відмовляється від отримання паспорта “ЛНР”, проводять “профілактичні бесіди”. Людей попереджають, що без цього документа вони втратять засоби до існування і проти них будуть застосовані репресії.

Також розвідка повідомляє, що більшість “правоохоронців” із ОРЛО направили у зону бойових дій Донецької, Запорізької та Херсонської областей. А зібрані поспіхом на їхні місця “новобранці” не мають досвіду служби.

У зв’язку з цим з 1 травня на блокпостах поблизу Сорокіного “народна міліція ЛНР” не проводить перевірок приватного транспорту та особистих документів.