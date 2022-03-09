У Казанському хоспісі влаштували мітинг за участю пацієнтів-дітей, їхніх батьків та персоналу на підтримку військового нападу РФ в Україну.

Про це йдеться на сайті Фонду імені Анжели Вавілової.

В акції, що відбулася у дворі хоспісу, взяли участь близько 60 осіб.

Голова правління Фонду Володимир Вавілов зазначив, що акція відбулася вранці, та у ній взяли участь пацієнти, їхні мами та весь колектив — лише близько 60 осіб. Люди вишикувалися у вигляді літери Z. У лівій руці тримали листівки з “прапорами ЛНР, ДНР, РФ та Татарстану, а праву стиснули в кулак”.

За його словами, він особисто був ініціатором флешмобу. Попередньо він заявляв, що схвалює рішення Путіна напасти на Україну. Він зазначив, те, що відбувалося, назрівало з 2014 року. Вавілов поділився, що і сам хотів вирушити “добровольцем на Донбас ще три роки тому”.