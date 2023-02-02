Росіяни знімають відео сексуального характеру з викраденими дітьми з України – омбудсмен

Про це він повідомив у Telegram.
Із Telegram-каналів стало відомо, що росіяни “заробляють” на викрадених українських дітях, зокрема знімаючи відео сексуального характеру.
Наприклад, за хлопчика, який “скоро піде до школи” пропонують 250 тис рублів (130 тис грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!”, – запитує Лубінець.
Омбудсмен закликав Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.
Раніше радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенка повідомляв, що Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя вже понад 1300 дітей. Більшість із них віддали на виховання у російські сім’ї.
Окрім цього, у жовтні минулого року стало відомо, що росіяни вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.
Того ж місяця військові РФ вивезли машинами швидкої допомоги до тимчасово окупованого Сімферополя 46 дітей із Херсонського обласного будинку дитини.
У листопаді минулого року уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходяться вже понад 10,5 тисячі українських дітей.
- За даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осііб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.
- Наразі Україна не може повернути з полону цивільних, яких викрала РФ, адже росіяни не надають жодної інформації про заручників та не висунули їм звинувачень.
- Російська Федерація примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.