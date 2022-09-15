Росіяни знову обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу — Вілкул

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він закликав нічого не знімати та не виставляти у соцмережі.
“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд”, – написав Вілкул.
Вдень 15 вересня сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області. Вже через декілька хвилин Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали по місту ракетного удару.
Трохи згодом Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу знову завдали удару крилатою ракетою.
Окупанти поцілили у промислове підприємство, є серйозні руйнування.
“Детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат”, – додав він.
14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Проте, станом на ранок 15 вересня наслідки удару 14 вересня по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу було майже повністю ліквідовано.
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