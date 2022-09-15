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Росіяни знову обстріляли гідротехнічні споруди Кривого Рогу — Вілкул

Надвечір 15 вересня російські війська знову обстріляли Кривий Ріг. Ракетні удари завдали в район гідравлічних споруд міста.

Четвер, 15 вересня 2022, 17:33
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Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він закликав нічого не знімати та не виставляти у соцмережі.

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд”, – написав Вілкул.

Вдень 15 вересня сигнал повітряної тривоги пролунав у Дніпропетровській області. Вже через декілька хвилин Олександр Вілкул повідомив, що росіяни завдали по місту ракетного удару.

Трохи згодом Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу знову завдали удару крилатою ракетою.

Окупанти поцілили у промислове підприємство, є серйозні руйнування.

“Детальні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат”, – додав він.

14 вересня російські війська завдали вісім ударів крилатими ракетами по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, що спричинило підняття рівня води на річці Інгулець. Проте, станом на ранок 15 вересня наслідки удару 14 вересня по гідротехнічній інфраструктурі Кривого Рогу було майже повністю ліквідовано.

  • Російські солдати не припиняють обстрілювати Донецьку область. Зокрема протягом ночі під інтенсивним вогнем опинився Бахмутський район, де внаслідок обстрілів зруйновано багатоповерхівку. Під обстрілом опинилась й лікарня.
  • В ніч на 15 вересня близько 12:30 росіяни обстріляли околиці Миколаєва та вдарили ракетами по інфраструктурному об’єкту в селі Чорноморка, а також кілька разів атакували Очаків.
  • В Дніпропетровській області всю ніч боролися з наслідками вечірнього ракетного удару і потерпали від нових обстрілів, адже війська РФ протягом ночі п’ять разів обстріляли Нікопольський район.
Теги: гідравлічні споруди, Кривий Ріг, обстріл інфраструктури, обстріли, ракетний удар, російсько-українська війна, Вилкул

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