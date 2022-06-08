Про це повідомила Держприкордонслужба України.
У Сумській області внаслідок атаки було зруйновано будівлю прикордонного пункту. У приміщення влучили кілька боєприпасів.
Постраждала споруда, яка з 2015 року функціонувала для тримання незаконних мігрантів. З початку широкомасштабного наступу вона не використовувалася.
Окупанти вранці пошкодили ще шість приватних будинків, господарчу споруду, автівку та лінію електромережі. Попередньо ворожий вогонь здійснювали з самохідної артилерійської установки.
За даними голови Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса, близько 13:00 прикордонники зафіксували чотири вибухи у Гірському. Попередньо вогонь вели артилерією.
Стосовно постраждалих не повідомляли. Втрат серед особового складу та техніки немає, а про пошкодження інфраструктури інформація уточнюється.
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