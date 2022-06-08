Російські війська вкотре обстріляли прикордонну зону Чернігівської області та село Шосткинського району на Сумщині. 8 червня окупанти вели вогонь з боку російського пункту пропуску Троєбортне та напрямку Нові Юрковичі.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

У Сумській області внаслідок атаки було зруйновано будівлю прикордонного пункту. У приміщення влучили кілька боєприпасів.

Постраждала споруда, яка з 2015 року функціонувала для тримання незаконних мігрантів. З початку широкомасштабного наступу вона не використовувалася.

Окупанти вранці пошкодили ще шість приватних будинків, господарчу споруду, автівку та лінію електромережі. Попередньо ворожий вогонь здійснювали з самохідної артилерійської установки.

За даними голови Чернігівської ОВА Вʼячеслава Чауса, близько 13:00 прикордонники зафіксували чотири вибухи у Гірському. Попередньо вогонь вели артилерією.

Стосовно постраждалих не повідомляли. Втрат серед особового складу та техніки немає, а про пошкодження інфраструктури інформація уточнюється.