Російські окупанти знищують всі великі будівлі на звільнених територіях Луганської області, щоб там не змогли розташуватись воїни збройних сил України.

Про це в етері телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, він поки що не може розповісти про нові звільнені населені пункти Луганщини. Щодо тих, про які вже відомо, то повертатись туди він не радить, оскільки спершу там повинні пройти “три хвилі”: звільненні, зачистка та розмінування.

“Дуже багато замінувань і дуже російські війська обстрілюють ці населені пункти. Вони їх просто зносять, стирають з обличчя землі”, – сказав він.

Гайдай зауважив, що окупанти, які ще нещодавно перебували на деокупованих територіях, знають, скільки цивільного населення там залишилось.

“Буквально вчора в одному із сіл повністю розбили школу. Вона не була придатна для проживання, перебування військових, але все одно вони принципово її розбили. Вони зараз гатять по всім більш-менш великих будинках, будівлям адміністративним чи іншим для того, щоб унеможливити розташування там наших військових”, – наголосив Гайдай.

Та попри такі масовані обстріли, окупанти більше не здатні на масштабні контратаки, додав очільник Луганщини.

За його словами, росіяни вже втомлюються, а основні бойові підрозділи вдалось вибити. Зараз на Луганщину перекидають чималу кількість мобілізованих росіян, однак вони не мають бойового досвіду, сказав він.

“Єдине, що вони можуть робити, створювати постійні контратаки, щоб наші військові втомились, а зробити прорив по лінії фронту – ні, вони на це не спроможні, це не злагоджені бойові підрозділи”, – сказав керівник ОВА.

Гайдай також розповів, що росіяни змушують мешканців окупованих населених пунктів на першій лінії фронту виїжджати, дуже бояться, що цивільні допомагатимуть ЗСУ.

А от щодо колаборантів, то вони не можуть виїхати у Росію.

“Вони намагались виїхати в Росію через Троїцьке вже неодноразово, але їх не випускають. Їх розвернули і кажуть, щоб захищали свою “еленерію””, – додав Гайдай