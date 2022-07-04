Очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що на територіях, де Збройні сили чинили опір російським окупантам, російським вогнем було знищено близько 90% інфраструктури.

Про це він повідомив в ефірі “Єдиних новин”.

Про безпекову ситуацію на Луганщині станом на 4 липня:

У районі Білогорівки та Новокостянтинівки тривають бої, росіяни намагаються дотиснути українські сили оборони, але безрезультатно. Є невелика частина Луганської області, яка все ще під контролем України.

ЗСУ тримають оборону невеличкої частини Луганщини аби наші військові встигли побудувати захисні редути:

“Кожен день, кожна зайва година, скільки ми їх тут тримаємо і не пропускаємо на Луганщині, йде в плюс нашим військам, які укріплюють лінію оборони на Донеччині”, – зауважив Гайдай.

Очільник ОВА зауважив, що російська техніка в Луганській області стає все гіршою, а військові – все менш професійними. Це, на його переконання, демонструє певне виснаження РФ, яка не може поповнювати свої прогалини через відсутню офіційну мобілізацію.

На тих територіях, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на понад 90 %. Також 90% будинків були під обстрілами та зазнали руйнувань, з них відновленню не підлягають близько 60 % будинків. Росіяни не відновлять водо- та газопостачання, можуть частково забезпечити міста електроенергією, але приблизно на 20-30%.

“У нас є відео рашистів, які їздять по наших дорогах по окупованій частині Луганської області і вголос говорять, що вони таких доріг не бачили”, – розповів Гайдай на питання, чи зуміють росіяни відновити зруйноване.

Багато українців лишилися у нещодавно окупованих територіях: у Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч – в Лисичанську. Понад 300 тисяч осіб змушені були нещодавно покинути своє житло.