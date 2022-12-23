Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
У такий спосіб, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на “Східному” у 2015 році, коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал.
Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері, а сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити. Медики змушені були ампутувати дитині ногу.
“Ще один “подарнунок” від росіян — знищений мурал “Мілана”. Той, що обіцяли відновити.
Одразу казав — не буде такого, тому що це проти російського наративу “визволителів”. Хто з нас сказав правду, ми або росіяни — можете побачити самі”, — сказав Андрющенко.
- У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих “юнармійців”.
- Історії, опубліковані в цій статті, #Буквам передав Музей Фонду Ріната Ахметова “Голоси Мирних”.
- З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти декілька місяців обстрілювали місто, фактично повністю зруйнувавши його. Окупувати Маріуполь росіянам вдалось у травні, однак з того часу нова “влада” не зробила нічого для відновлення міста.