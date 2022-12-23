Росіяни знищили стінопис "Мілана", присвячений пораненій дівчинці у 2015 році внаслідок першого російського обстрілу міста. Замість нього окупанти намалювали пропагандистський напис про "підтримку" Маріуполя російським місто Санкт-Перербург.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

У такий спосіб, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на “Східному” у 2015 році, коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал.

Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері, а сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити. Медики змушені були ампутувати дитині ногу.

“Ще один “подарнунок” від росіян — знищений мурал “Мілана”. Той, що обіцяли відновити.

Одразу казав — не буде такого, тому що це проти російського наративу “визволителів”. Хто з нас сказав правду, ми або росіяни — можете побачити самі”, — сказав Андрющенко.