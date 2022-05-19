Триває вісімдесят п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля противник зосереджував на Донецькому напрямку, де застосовував авіацію, артилерію та міномети. Ворог намагається штурмувати позиції українських воїнів, проте зазнає великих втрат.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, водночас зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території РБ.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда. На Слов’янському напрямку обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Донецькому напрямку, з метою поліпшення тактичного становища в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

Росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль Ясинуватського району та намагалися поліпшити тактичне становище в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.