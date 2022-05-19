Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, водночас зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території РБ.
На Сіверському напрямку ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда. На Слов’янському напрямку обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.
На Донецькому напрямку, з метою поліпшення тактичного становища в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.
В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
Росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль Ясинуватського району та намагалися поліпшити тактичне становище в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.
На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.
На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.
“Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ”, – зазначили у Генштабі.
- Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російські загарбники втратили 28 500 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.
- У ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.
- Варто зазначити, що у Харківській області ворог продовжує інтенсивно обстрілювати населені пункти. У такий спосіб окупанти намагаються утримати займані позиції.
- Раніше очільник Луганської ОВА повідомив, що російські окупанти почали готуватись до літнього контрнаступу українських військових.