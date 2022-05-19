Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, водночас зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території РБ.

На Сіверському напрямку ворог продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда. На Слов’янському напрямку обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Донецькому напрямку, з метою поліпшення тактичного становища  в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

Росіяни проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль Ясинуватського району та намагалися поліпшити тактичне становище в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

“Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ”, – зазначили у Генштабі.