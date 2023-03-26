Триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На території РБ тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.

Росіяни продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів. Зокрема, в населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню, як шпиталь. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога”, – зазначили у пресслужбі Генштабу.