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Росіяни зосереджують основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ – Генштаб

Триває сто сорок четверта доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

Неділя, 17 липня 2022, 21:17
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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін.  Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших. З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник  активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби. Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та  безславно вдалися до втечі.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву.

У Генштабі наголосили, що триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами росіян та зауважили, що існує висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

“Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях”, – зазначили у пресслужбі.

Теги: Генштаб, російсько-українська війна, ситуація на фронті

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