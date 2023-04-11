Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, минулої доби ворог продовжував атакувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Так, внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп’янського району 11 квітня було зруйновано цивільне підприємство.

Крім того, протягом дня ворог щонайменше тричі обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району, а внаслідок обстрілу Куп’янська пошкоджено будинок.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, — додав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що в області триває гуманітарне розмінування. Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 172 вибухонебезпечні предмети.