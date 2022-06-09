Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Люди, які не пройшли фільтрацію повинні організованими автобусами їхати в фільтраційні табори і там в очікувати декілька днів на фільтрацію з ризком бути депортованим до Росії.
Як зазначив Андрющенко, можна самостійно пройти фільтрацію, виїхавши авто до міста Докучаєвськ. Проте, отримання перепестуки на переміщення територією окупаційної комендатури Маріуполя замає близько тижня.
“Де-факто місто залишається зачиненим на виїзд навіть до Росії”, — написав радник.
Він також додав, стелу “Маріуполь” на в‘їзді до міста майже демонтували.
“Вартість будівництва цієї стели була 3,5 млн. грн. Тому про відновлення навіть не йдеться. Росія — то руйнування та смерть”, — наголосив Андрющенко.
- Раніше повідомлялося, що окупанти планують демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в’їзді до міста.
- Міська рада Маріуполя також повідомляла, що кількість місцевих жителів зменшилася в п’ять разів: у місті проживають близько 120 тисяч осіб.