У Маріуполі росіяни зупинили проходження "фільтрації". Відтепер мешканці, які досі не пройшли процедуру, мають їхати у табори в села Нікольське та Безіменне, Донецької області.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Люди, які не пройшли фільтрацію повинні організованими автобусами їхати в фільтраційні табори і там в очікувати декілька днів на фільтрацію з ризком бути депортованим до Росії.

Як зазначив Андрющенко, можна самостійно пройти фільтрацію, виїхавши авто до міста Докучаєвськ. Проте, отримання перепестуки на переміщення територією окупаційної комендатури Маріуполя замає близько тижня.

“Де-факто місто залишається зачиненим на виїзд навіть до Росії”, — написав радник.

Він також додав, стелу “Маріуполь” на в‘їзді до міста майже демонтували.

“Вартість будівництва цієї стели була 3,5 млн. грн. Тому про відновлення навіть не йдеться. Росія — то руйнування та смерть”, — наголосив Андрющенко.