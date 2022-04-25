Про це свідчать нові телефонні розмови росіян, які є у розпорядженні СБУ.
На записі телефонної розмови військовий РФ поділився із матір’ю новиною про те, що йому вдалось поцупити вартісну річ.
“Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, на**й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, на**й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу”, – ділиться російський мародер.
На ремарку матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно заперечує:
“Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем”, – наголошує військовий РФ.
Своєюч чергою, дії сина викликали подив і захоплення у матері мародера.
У СБУ зауважили, що, схоже, в РФ не навчають своїх дітей, що красти – це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити.
“Що ж, наші доблесні ЗСУ продовжують давати ворогу уроки ввічливості. Наразі їх уже засвоїли близько 22 тис. загарбників”, – зазначили в СБУ.
- Нагадаємо, російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.
- Згідно з перехопленими розмовами, опублікованими Службою безпеки України, ЗСУ завдали таких втрат російським військовим, що вони не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Раніше Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.
- На рівні медичної психології також можна зробити певні висновки стосовно поведінки російських військових на території України. За словами медичної психологині, психотерапевтки Тіни Берадзе, причинами військових злочинів росіян є тотальна диктатура й злидні власної держави.