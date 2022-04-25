Мародерство російських військових стало масовим явищем на тимчасово окупованих територіях. Військові РФ вихваляються рідним про награбоване в Україні та радіють, що можуть безперешкодно переправити усе це додому.

Про це свідчать нові телефонні розмови росіян, які є у розпорядженні СБУ.

На записі телефонної розмови військовий РФ поділився із матір’ю новиною про те, що йому вдалось поцупити вартісну річ.

“Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, на**й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, на**й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу”, – ділиться російський мародер.

На ремарку матері, що в нього можуть відібрати награбоване, спокійно заперечує:

“Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем”, – наголошує військовий РФ.

Своєюч чергою, дії сина викликали подив і захоплення у матері мародера.

У СБУ зауважили, що, схоже, в РФ не навчають своїх дітей, що красти – це гріх і злочин. Що на комп’ютер та ювелірні прикраси слід заробити.