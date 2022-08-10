Про це повідомила Служба безпеки України.

Спецслужба перехопила розмову, де російський військовий з позивним “Беркут” надає підлеглому злочинний наказ. Він казав, щоб у Броварському районі “валили усіх”.

“Та валіть там усіх… Є цивільні… у витрату, с*ка, всіх!” — казав російський лейтенант.

Правоохоронці встановили, що Антон Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця вранці 22 березня. Тоді чоловік опинився поруч з окупантами випадково. Після пострілів російські військові залишили його помирати, але, на щастя, після важкого поранення той вижив. Потерпілий упізнав росіянина та готовий свідчити проти нього у міжнародному суді.

У селах Мокрець і Заворичі Струєв особисто брав у полон мирних мешканців. Цивільні жителі піддавалися жорстоким допитуванням.

Антон Струєв підозрюється за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Зазначимо, що російський військовий є кадровим офіцером та командиром розвідроти розвідувального батальйону 15-ої “миротворчої” бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ.