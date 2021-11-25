Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

За словами Меркель, ЄС має бути готовий до запровадження нових санкцій щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.

“Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України коштуватиме дорого”, – сказала Меркель пцд час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Також вона додала, що розрядження ситуації на кордоні України та на сході має бути найкращим варіантом. Канцлерка також закликала ЄС бути готовим до введення додаткових санкцій проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України та кордоні Білорусі та Польщі.

“ЄС необхідно об’єднатися в питаннях “озброєння” мігрантів Білоруссю проти Польщі і розташування військ Росії поблизу кордону з Україною”, – додала Меркель.

При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.