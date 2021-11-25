Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.
За словами Меркель, ЄС має бути готовий до запровадження нових санкцій щодо Москви, якщо ситуація на Донбасі або українському кордоні загостриться.
“Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України коштуватиме дорого”, – сказала Меркель пцд час пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
Також вона додала, що розрядження ситуації на кордоні України та на сході має бути найкращим варіантом. Канцлерка також закликала ЄС бути готовим до введення додаткових санкцій проти Росії в разі ескалації ситуації на сході України та кордоні Білорусі та Польщі.
“ЄС необхідно об’єднатися в питаннях “озброєння” мігрантів Білоруссю проти Польщі і розташування військ Росії поблизу кордону з Україною”, – додала Меркель.
При цьому вона висловила жаль, що не змогла взяти участь у ще одній зустрічі в нормандському форматі.
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- П’ятий президент, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив, що через концентрацію російських військ на кордонах України слід негайно провести консультації з міжнародними партнерами. Він додав, що цю інформацію розповсюдили не лише журналісти видання The Washington Post, попри його високий авторитет, довіру і вплив.
- Радник з питань національної безпеки США Джей Салліван також вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. А, за словами Порошенка, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані.
- 6 листопада представники Пентагону заявили, що у США уважно стежать за активністю російських військових на кордоні з Україною. Там переконані, що така активність має масштабний характер.
- 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія може готуватися до нападу на кордони України на початку 2022 року.
- Напередодні цього очільник розвідки заявляв, що “стягування російських військ немає”.
- На Міжнародному форумі з безпеки обговорили протидію Росії та Китаю. Учасники заходу висловили сумніви щодо того, чи підтримуватимуть США Україну.