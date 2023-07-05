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Російська актриса Рената Літвінова взяла участь у показі Balenciaga у Парижі

5 липня у межах Тижня високої моди в Парижі відбувся показ Balenciaga. Одначе, на подіумі під час показу нової колекції Balenciaga сезону осінь-зима 2023/2024 також помітили російську актрису Ренату Літвінову.

Середа, 5 липня 2023, 23:59
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Джерело: пресслужба Balenciaga

На Тижні високої моди в Парижі відбулося одне з найочікуваніших шоу — Balenciaga.

У межах показу колекції подіумом пройшлися Наташа Полі, Вітторія Черетті, Ізабель Юппер, Єва Герцигова, Амбер Валетта та актриса з РФ Рената Літвінова.

Літвінова вийшла на подіум у фуксієво-рожевій сукні-бюсті в підлогу та чорних рукавичках.

 

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Допис, поширений Balenciaga (@balenciaga)

Попри низку минулих скандалів, модний Дім вистояв, тоді як креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія заявив, що віднині він зосередиться виключно на створенні одягу, а не на епатажі та піарі.

Зауважимо, у липні 2022 року креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Володимир Зеленський особисто подякував за рішучість у підтримці України, яку креативний директор та дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 2022 у березні цього року, коли Демна Гвасалія поділився з гостями власним досвідом переселенця.

Нагадаємо, що у березні 2022 року креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія підтримав Україну у повномасштабній війні проти РФ під час показу нової колекції у межах Паризького тижня моди. Модний захід присвятили вимушено переміщеним особам.

Під час дефіле моделей, котрі пробирались крізь хуртовину, усім присутнім роздали футболки у кольорах українського прапора. Безпосередньо на початку та на завершення показу Демна декламував вірш Олександра Олеся “Живи Україно, живи для краси”. Він зазначив, що це шоу не потребує пояснень, адже це присвята “безстрашності, опору й перемозі любові та світу”.

Довідка. Тиждень моди в Парижі — серія презентацій дизайнерів, що проводяться раз на півроку в Парижі, Франція. Щорічно проводяться весняно-літні та осінньо-зимові заходи. Тиждень моди у Парижі проходить на майданчиках по всьому світу.

Теги: Balenciaga, Демна Гвасалія, поках моди, Рената Літвінова, російська актриса, Тиждень моди у Парижі

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