Про це йдеться у дописі пресслужби ДПСУ у Facebook.
За інформацією прикордонників, о 9:40 з боку Республіки Білорусь вилетів гвинтокрил без розпізнавальних знаків.
З цього гвинтокрилу було здійснено обстріл мосту перед пунктом пропуску “Славутич” (Чернігівська область).
За попередньою інформацією постраждалих нема. Прикордонники разом із ЗСУ тримають оборону України.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- За інформацією Державної прикордонної служби України, наразі на Херсонщині триває обстріл українських прикордонників.
- У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. У дійсності ці перебої спровоковано перенавантаженням мережі.