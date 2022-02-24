Як повідомили у Державній прикордонній службі України, російський агресор веде атаку авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Про це йдеться у дописі пресслужби ДПСУ у Facebook.

За інформацією прикордонників, о 9:40 з боку Республіки Білорусь вилетів гвинтокрил без розпізнавальних знаків.

З цього гвинтокрилу було здійснено обстріл мосту перед пунктом пропуску “Славутич” (Чернігівська область).

За попередньою інформацією постраждалих нема. Прикордонники разом із ЗСУ тримають оборону України.