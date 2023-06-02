Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що розповіді про російську "другу найсильнішу армію у світі" – це просто міф.

Джерело: промова Блінкена у Хельсінкі (Фінляндія).

Держсекретар США констатував, що Росія сьогодні у стані “значно гіршому, ніж до повномасштабного вторгнення” в Україну у лютому 2022 року.

Він додав, що, попри переконання Кремля, зараз армія РФ є другою за силою в Україні, а не у світі, як раніше стверджували росіяни.

Кремль часто казав, що у них друга серед найсильніших армія у світі. І багато хто в це вірив. Сьогодні російська армія – друга за силою в Україні”, – заявив Блінкен. Йдеться про оснащення, технології, лідерство, тактичні та стратегічні рішення командування тощо.

У своїй промові Блінкен назвав війну Росії проти України “стратегічним провалом”, який зменшив “військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед”.

Ентоні Блінкен закликав до зміцнення України та миру між двома країнами. Проте, він категорично відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює окуповані Україною території.

“Це легітимізує захоплення територій Росією, – сказав Блінкен. – Це винагородить агресора і покарає жертву”.