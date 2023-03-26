Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Як повідомляється, від початку березня 2023 року російська армія, ймовірно, запустила щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат Shahed іранської розробки по цілях по всій Україні.

За даними розвідки Сполученого Королівства, ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed.

Крім того, зазначається, що Росія запускає Shahed з двох напрямків: з Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході. Це дозволяє РФ гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Ймовірно, це також буде подальша спроба випробування української ППО.