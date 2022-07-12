Про це він заявив на пресконференції в Білому домі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін хотів спершу захопити Київ, а пізніше зробити Україну частиною Росії. Проте більшість українських міст вистояли завдяки Збройним Силам України (ЗСУ) за підтримки США і союзників НАТО.

Салліван додав, що через спротив українців і допомогу Заходу Росія не зможе досягти своїх цілей. Водночас США продовжать допомагати українському війську й уряду.

“Росія вже по суті провалила свої стратегічні цілі в Україні… Вони не досягли цього. Київ вистояв, Харків вистояв, Одеса вистояла, великі міста України на більшій території країни знаходяться в українських руках, їх мужньо і вміло захищають українські військові – за підтримки Сполучених Штатів і союзників по НАТО, а також інших країн з усього світу”, — сказав радник.

Він вважає, що Путіну не вдасться досягти жодних успіхів. Салліван зауважив, що хоча на сході росіянам вдалося просуватися “дюйм за дюймом”, ЗСУ “змусили їх заплатити за це надто високу ціну, те ж саме роблять зараз й антиросійські санкції”.

Також Джейк Саліван заявив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка вказує на підготовку Ірану до постачання бойових безпілотників Росії.