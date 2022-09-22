Російська армія розділилася, оскільки Путін щосили намагається впоратися з контрнаступом України – CNN

Згідно з багатьма джерелами, знайомими з американською розвідкою, російські військові розділилися щодо того, як найкраще протистояти несподіваним просуванням України на полі бою цього місяця, оскільки Москва опинилася в обороні як на сході, так і на півдні.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Російський президент Володимир Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях, повідомили два джерела, – це дуже незвичайна тактика управління в сучасній армії, яка, за словами цих джерел, натякає на непрацюючу командну структуру, яка переслідує війну РФ з самого початку.

Як повідомило CNN одне з джерел, російські офіцери сперечалися між собою та скаржилися друзям і родичам удома на рішення, які приймаються з Москви.

Крім того, існують значні розбіжності щодо стратегії з військовими лідерами, які намагаються домовитися про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних ліній.

Міністерство оборони РФ стверджує, що воно передислокує сили в напрямку Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільших успіхів, але американські та західні джерела зазначили, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де Україна також розгорнула наступальні операції навколо Херсону.

21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію, яка, як очікується, включатиме призов до 300 000 резервістів. Він місяцями опирався цьому кроку, і представники адміністрації Байдена заявили в середу, що той факт, що він зробив це, акцентує на серйозності нестачі живої сили в РФ та свідчить про зростаючий відчай.

За словами російських військових аналітиків, незрозуміло, чи мобілізація вплине на оперативні зміни на полі бою чи просто продовжить тривалість війни, не змінивши її результат.

І поки РФ крутиться на полі бою, офіційні особи в Москві щосили намагаються покласти провину за різкий поворот долі РФ, наголосив високопоставлений представник НАТО.

“Офіційні особи Кремля та експерти з державних ЗМІ гарячково обговорювали причини провалу в Харківській області, і, як правило, Кремль, схоже, намагається перекласти провину з Путіна на російську армію”, — зазначив він.

У відповідь на невдачі на полі бою вже відбулася перестановка військового керівництва – російська командна структура стала ще більш заплутаною, ніж була раніше. Командир, який керував більшістю підрозділів у Харківській області, перебував на посту лише 15 днів і тепер його звільнено з посади, пояснив представник НАТО.

РФ направила “невелику кількість” військ на схід України — деякі з них втекли через настання України на полі бою минулого тижня, за словами двох представників міністерства оборони США, — у спробі зміцнити свої ослаблені оборонні рубежі.

Але навіть якщо РФ зможе об’єднатися навколо плану, американські та західні офіційні особи вважають, що РФ обмежена у своїх можливостях дати стратегічно важливу відповідь на контрнаступальні операції України, які, за словами джерел, минулими днями змінили імпульс на користь Києва. Навіть після оголошення про часткову мобілізацію офіційні особи скептично ставляться до того, що РФ здатна швидко перекинути велику кількість військ в Україну з огляду на її постійні проблеми з лініями постачання, комунікаціями та моральним духом.

“Невеликі масштаби” російської передислокації — це сигнал про її нездатність проводити серйозні операції, заявив CNN високопоставлений представник міністерства оборони.

Досі РФ реагувала на успіхи України, завдаючи ударів по критично важливій інфраструктурі, такій як греблі та електростанції, — атаки, які США розглядають здебільшого не як оперативно значущі залпи.

За словами джерел, відсутність додаткових сил, яких зараз у неї просто немає, у РФ мало інших варіантів покарати або відтіснити українські сили. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у своєму виступі на CNN заявив, що у російських збройних силах “погана згуртованість підрозділів, дезертирство в лавах, солдати, які не бажають воювати”.

“У нього жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, управління та управління досі не вирішено. Він має проблеми з дезертирством, і він змушує поранених повернутися в бій. Тому очевидно, що жива сила для нього є проблемою, — зауважив Кірбі. Він почувається не у своїй тарілці, особливо у цьому північно-східному районі Донбасу”.

Наказ Путіна про мобілізацію важливий, оскільки він є прямим визнанням того, що московська “спеціальна військова операція” не спрацювала і потребує коригування, вважають військові аналітики.

Але на цей час є більше питань, ніж відповідей про його точний вплив на роботу. Це перший подібний наказ у РФ з часів Другої світової війни, який пропонує військовим аналітикам обмежені сучасні дані, на яких вони будують свої прогнози.

“Навіть якщо Москві вдасться збільшити кількість солдатів — як шляхом запобігання звільнення чинних контрактників, так і шляхом мобілізації резервістів, — їй буде складно навчати, оснащувати та інтегрувати ці війська в існуючі підрозділи”, – зазначив директор Центру вивчення РФ Майкл Кофман. І навіть якщо це вирішить деякі короткострокові кадрові проблеми, це, найімовірніше, не будуть висококваліфіковані новобранці, зазначили Кофман та інші.

Джерела повідомили, що довготривалі невдачі РФ у плануванні, зв’язку та матеріально-технічному забезпеченні ускладнилися каральними втратами під час її відступу через Харків. За словами представника НАТО, РФ залишила “багато” техніки під час відступу. І щонайменше один відомий підрозділ, з Першої гвардійської танкової армії, був “знищений”.

У середу Путін знову пригрозив застосуванням ядерної зброї, загрозу, яку офіційні особи США заявили, що сприймають “серйозно”, але не бачать безпосередніх ознак того, що він планує її виконати.

Проросійська влада в деяких східних окупованих регіонах України також оголосила про намір провести політичні референдуми щодо приєднання до РФ, маневр, який, на думку деяких аналітиків, РФ може використати як привід для військових дій.

Але високопосадовець НАТО пояснив, що загалом РФ зараз перебуває в оборонній позиції. Україна має ініціативу, “змушуючи РФ вживати тимчасових заходів, щоб просто уникнути подальших втрат”.