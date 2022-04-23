Російські окупаційні війська розпочали примусову мобілізацію серед цивільного населення та медичних працівників на захоплених територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, на Харківщині, в місті Вовчанськ в первинної медико-санітарної допомоги молодший персонал примусово відправляють на передову для надання медичної допомоги російським солдатам. В разі відмови погрожують розстрілом.

У Запорізькій області ЗС РФ разом зі співробітниками ФСБ шукають людей призовного віку для поповнення російських бойових підрозділів на найбільш проблемних напрямках. Схожа ситуація на Херсонщині – росіяни практично повністю перекрили можливість виїзду з регіону, аби забезпечувати мобілізацію.