Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідників, на Харківщині, в місті Вовчанськ в первинної медико-санітарної допомоги молодший персонал примусово відправляють на передову для надання медичної допомоги російським солдатам. В разі відмови погрожують розстрілом.
У Запорізькій області ЗС РФ разом зі співробітниками ФСБ шукають людей призовного віку для поповнення російських бойових підрозділів на найбільш проблемних напрямках. Схожа ситуація на Херсонщині – росіяни практично повністю перекрили можливість виїзду з регіону, аби забезпечувати мобілізацію.
- Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісва повідомила, що російські окупанти тиснуть на українських фермерів та крадуть зерно.
- За інформацією української розвідки, армія російських окупантів практично завершила перегрупування своїх військ і готова до масштабного наступу на Донецькому напрямку.