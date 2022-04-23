Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, на Харківщині, в місті Вовчанськ в первинної медико-санітарної допомоги молодший персонал примусово відправляють на передову для надання медичної допомоги російським солдатам. В разі відмови погрожують розстрілом.

У Запорізькій області ЗС РФ разом зі співробітниками ФСБ шукають людей призовного віку для поповнення російських бойових підрозділів на найбільш проблемних напрямках. Схожа ситуація на Херсонщині – росіяни практично повністю перекрили можливість виїзду з регіону, аби забезпечувати мобілізацію.