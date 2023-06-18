Російські війська, навчаючись на помилках, почали змінювати тактику ведення бою. Загарбники відмовилися від пересувань великими колонами в місця, де вони можуть бути швидко пошкоджені або знищені.

Джерело: The New York Times

Як повідомляється, російські підрозділи почали частіше використовувати безпілотні літальні апарати і здійснювати розвідувальні атаки. Часом вони просто кричать, щоб знайти українські окопи перед тим, як піти в штурм.

“Розпочинаючи свій довгоочікуваний контрнаступ, українська армія добре озброєна, підкріплена поліпшеними комунікаційними технологіями, американською та європейською зброєю. Водночас російські сили також зміцнили свою оборону, артилерійську координацію та повітряну підтримку, звертаючись до тактики, яка помітно відрізняється від перших днів війни. За словами західних високопоставлених осіб, такі поліпшення, швидше за все, зроблять з Росії більш жорстокого противника, особливо, що стосується оборонних операцій”, – йдеться в матеріалі.

Як відзначив командир українського підрозділу БпЛА з позивним “Граф”, ворог намагається “знайти тилові командні пункти рот, бригад і знищити їх з великої відстані для максимального порушення зв’язку між підрозділами”.

При цьому американські посадовці запевняють, що, хоча Росія і удосконалила свою тактику, її війська загалом не стали більш вигадливими.

Наголошено, що найбільш досвідчені російські солдати загинули ще на початку повномасштабного вторгнення. Ті, хто продовжує воювати сьогодні, включаючи менш навчені нещодавно мобілізовані сили, намагаються проводити наступальні операції та координувати рух великих військових частин. Водночас російські танки, зазнавши значних втрат протягом 2022 року, в даний час часто стримуються від лінії фронту для використання в якості артилерії.