Структура збройних сил РФ створена ще за радянськими принципами комплектування, відповідно до яких частини забезпечення кількісно домінують над бойовими підрозділами.

Про це повідомляє пресслужба ГУР з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

За його словами, у російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів – як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент у Сирії, а також розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу, це і Вірменія, і Таджикистан, контингент у Нагірному Карабаху, контингент у Казахстані.

“Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у повномасштабній війні проти України”, – розповів Вадим Скібіцький.

Крім того, у повідомленні зазначається, що кадровий голод у збройних силах РФ проявився після чисельних втрат армійців, яких окупанти зазнали ще з перших днів широкомасштабної війни проти України.

За словами Вадима Скібіцького, у березні-квітні цього року російське керівництво прийняло рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти.

“Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у РФ стало менше охочих укласти контракт для проходження військової служби”, – наголосив представник ГУР Вадим Скібіцький.