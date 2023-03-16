Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
“Це лише мова про ті випадки, які мають беззаперечні докази у вигляді фото- та відеофіксації. Цілком ймовірно, що окупанти втратили значно більше одиниць Т-90М”, – зауважив Рудик.
За його словами, зараз ворог практично не використовує їх під час ведення бойових дій. Крім того, він розповів, що вперше під час широкомасштабної агресії РФ проти України “непереможний” Т-90М знищив військовослужбовець бригади територіальної оборони Харкова за допомогою шведської ручної гармати “Carl Gustav”.
Наголошено, що це сталося ще 4 травня 2022 року поблизу Старого Салтова, що на Харківщині. “Зброя за $20 тисяч знищила машину за $5 мільйонів”, – пояснив Рудик.
Додамо, що протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
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