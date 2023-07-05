Російська армія відправила на війну в Україну майже 90% своїх сухопутних сил.

Джерело: Corriere Della Sera

За словами очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, попри суттєві втрати російська армія зберігає потужні флот й авіацію.

“Наші майбутні оборонні плани базуються не на поточному стані російських підрозділів, а на стані до 24 лютого 2022 року. Росіяни підуть на поповнення втрат в армії, тому ми маємо кілька років часу: ми ніколи не повинні недооцінювати їхні можливості, оскільки вони неодноразово показували в історії, що вміють ставати на ноги”, – пояснив він.

Водночас Бауер додав, що противник діє “з великою обережністю та пильністю” у тих областях, які безпосередньо межують з НАТО.

“Вони не хочуть ризикувати конфліктом з нами”, – переконаний він.