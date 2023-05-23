Джерело: документ, опублікований на сайті нижньої палати парламенту РФ.
Згідно з нововведеннями призовників повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу російського МВС.
На передачу паспорта надається п’ять днів з моменту ухвалення рішення про заклик відповідної комісії.
Отримати документ назад росіяни зможуть після проходження військової служби.
На розгляд до Держдуми законопроєкт внесли ще у серпні 2021 року. Перші читання відбулися у жовтні 2021-го, а другі – 18 травня 2023-го.
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