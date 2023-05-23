Державна дума РФ ухвалила поправку до закону "Про порядок виїзду з Російської Федерації й в'їзду до Російської Федерації", згідно з якими призовників зобов'яжуть здавати закордонні паспорти на час служби.

Джерело: документ, опублікований на сайті нижньої палати парламенту РФ.

Згідно з нововведеннями призовників повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до міграційного відділу російського МВС.

На передачу паспорта надається п’ять днів з моменту ухвалення рішення про заклик відповідної комісії.

Отримати документ назад росіяни зможуть після проходження військової служби.

На розгляд до Держдуми законопроєкт внесли ще у серпні 2021 року. Перші читання відбулися у жовтні 2021-го, а другі – 18 травня 2023-го.