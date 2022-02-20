За словами західних чиновників, обсяг російської дезінформації, яка намагається представити Україну як загрозу для виправдання військових дій Росії, за минулий тиждень зріс більш ніж вдвічі. Про це зокрема заявила і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Про це пише британське видання Sky News.

Серед елементів інформаційної війни – штучні провокації на Донбасі, у яких Росія звинувачує Україну, щоб сформувати в очах глядача привід вторгнутися.

“Це інформаційна операція, координована Росією”, – сказав західний чиновник Sky News. Він додав, що дії Росії, попри спроби приховати мету, очевидні – Кремль переоцінив свою майстерність: “Вони не такі вправні, як думають”.

Кремль має досвід використання фейків і неправдивої інформації, щоб створити плутанину і сумніви, намагаючись уникнути звинувачення в атаці або створити привід для дії.

Це сталося після отруєння шпигунів у Солсбері в березні 2018 року. Велика Британія тоді звинуватила російську військову розвідку ГРУ у спробі подвійного вбивства колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Однак російські чиновники, підтримувані державою ЗМІ та прокремлівські акаунти в соціальних мережах створили десятки – часто суперечливих – альтернативних пояснень у прагненні підірвати британські звинувачення.

Російська дезінформація також була спрямована на Україну протягом десятиліть, аби зробити так, щоб Москва виглядала добре, а Захід – агресивним.

Ця дезінформація зросла напередодні анексії Криму Москвою у 2014 році – і зараз знову на піку.

Які претензії висуваються?

Лише цього місяця західні чиновники відстежували повідомлення у російських державних новинах і прокремлівських акаунтах у соціальних мережах. Вони кидають звинуваченнями в сторону України та змовами, без доказової бази та елементарних фактів.

Це включає нещодавні заяви, мовбито уряд у Києві планує “велику війну” на контрольованому сепаратистами регіоні Донбасу.

В одній з останніх підозрілих заяв російські інформаційні агентства в суботу повідомили, що на російському боці кордону з Україною вибухнув український снаряд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пішов на незвичайний крок, опублікувавши в соціальних мережах, що звинувачення були неправдивими, що свідчить про дедалі гострішу інформаційну війну.

“Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення щодо нібито падіння українських снарядів на територію Росії”, – написав він у Twitter. “Україна ніколи не відкривала такого вогню”.

Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022

Західні чиновники ставлять під сумнів відео, опубліковані в Інтернеті

Західні чиновники також висунули підозру щодо низки відео, які з’явилися в Інтернеті, на яких вони підозрюють спробу Росії створити хибне враження, що територія, яка контролюється сепаратистами на сході України, знаходиться під загрозою з боку українського уряду. Це включало кадри вибуху замінованого автомобіля в Донецьку.

Вважалося, що проросійський блогер поділився в Інтернеті в п’ятницю, а російські ЗМІ припускають, що вибух пов’язаний з українською агресією.

Аналогічно висунули підозри щодо відеозаписів лідерів сепаратистів у Донецьку та іншій контрольованій сепаратистами території Луганська, які наказували про “екстрену” евакуацію мирного населення у відповідь на нібито українську військову активність.

Заяви були оприлюднені в п’ятницю, але аналіз метаданих на вебсайті розслідувань Bellingcat показав, що вони насправді були записані двома днями раніше.

Західні чиновники вважають, що це свідчить про те, що ескалація бойових дій була заздалегідь спланована.

Еліот Хіггінс, засновник Bellingcat, написав у Twitter: “Російських сепаратистів упіймали на гарячому, коли вони фабрикували привід для російського вторгнення, тому будь-які нові російські претензії щодо будь-чого сприймайте з великою дрібкою солі”.

Однією з найширше висвітлюваних частин того, що західні чиновники називають обманом, було твердження Росії про те, що нарощування військ навколо України починає скорочуватися.

Коментарі вперше були зроблені 15 лютого і повідомлені по всьому світу.

Проте британські, американські та інші посадовці НАТО відтоді заявили, що все навпаки: кількість російських військ збільшується та наближається до кордону України.