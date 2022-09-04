Про це повідомляє Reuters.
Мітинг, організований російськомовними групами діаспори в місті, зустріли кілька десятків контрпротестувальників, які також зібралися в тіні величезного готичного собору Кельна, щоб висловити підтримку Україні.
У Німеччині проживає близько 3 мільйонів людей російського етнічного походження, багато з них сильно піддаються впливу кремлівських наративів про світ через контрольоване державою російське телебачення.
“У Німеччині панує хаос”, — зазначила організаторка Олена Колбаснікова, повторивши твердження Путіна про те, що вторгнення РФ захищає російськомовних на сході України.
Хоча російська діаспора Німеччини величезна, пропутінських мітингів від початку війни було відносно мало. Багато недільних протестувальників тримали російські прапори або транспаранти з перекресленими літерами НАТО. Організатори також збирали пожертви для підтримуваних РФ сепаратистських сил на сході України.
Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що впевнений, що Німеччина має достатньо газу, щоб пережити зиму. Російські ЗМІ, пов’язані з Кремлем, заперечують це, кажучи, що Західна Європа замерзне цієї зими через нестачу російського газу.
Ряди діаспори ще більше поповнилися росіянами, котрі покинули країну на знак протесту проти вторгнення.
“Ми приїхали сюди, щоб показати, що є багато російськомовних, які вірять, що Путін скотився до фашистського режиму”, — зауважив контрпротестувальник Іван Бєлоусов.
Він розповів, що був ув’язнений за політично вмотивованими звинуваченнями в РФ, і втік після звільнення.
Поліція затримала щонайменше одного протестувальника.
3 вересня близько 70 тисяч осіб зібралися у центрі Праги на демонстрацію проти уряду Чехії, а також із вимогою до діалогу з РФ.
- У травні Європа почала підготовку до повного припинення імпорту російського газу вже цього року. Плани, які розробляє Європейська комісія, передбачають заходи щодо нормування постачання газу для промисловості.
- Наразі в Європейському Союзі запаси газу становлять близько 80%. ЄС готовий до повного припинення постачання російського газу.
- Водночас в ЄС економісти та багато політиків побоюються, що нинішні ціни на енергоносії перевірять політичну стабільність та економічну стійкість регіону.
- В Європі можливе нове оновлення максимуму цін на природний газ. Ринкові зміни обумовлені зупиненням “Північного потоку”.
- Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що рішення Європейського Союзу щодо обмеження видачі віз росіянам через війну Москви в Україні є кроком “у правильному напрямку”, якщо його здійснять країни-члени.
- Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.
- У спільній заяві країни Балтії, Польща та Фінляндія зажадали від Єврокомісії запропонувати “відповідні заходи щодо віз”, які “рішуче скоротять потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони”.