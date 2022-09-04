Близько 2000 переважно російськомовних протестувальників пройшли маршем у західному місті Кельн у неділю, вимагаючи від Німеччини припинити підтримку України та скасувати санкції, які вона запровадила після вторгнення Москви до свого сусіда на початку цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Мітинг, організований російськомовними групами діаспори в місті, зустріли кілька десятків контрпротестувальників, які також зібралися в тіні величезного готичного собору Кельна, щоб висловити підтримку Україні.

У Німеччині проживає близько 3 мільйонів людей російського етнічного походження, багато з них сильно піддаються впливу кремлівських наративів про світ через контрольоване державою російське телебачення.

“У Німеччині панує хаос”, — зазначила організаторка Олена Колбаснікова, повторивши твердження Путіна про те, що вторгнення РФ захищає російськомовних на сході України.

Хоча російська діаспора Німеччини величезна, пропутінських мітингів від початку війни було відносно мало. Багато недільних протестувальників тримали російські прапори або транспаранти з перекресленими літерами НАТО. Організатори також збирали пожертви для підтримуваних РФ сепаратистських сил на сході України.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що впевнений, що Німеччина має достатньо газу, щоб пережити зиму. Російські ЗМІ, пов’язані з Кремлем, заперечують це, кажучи, що Західна Європа замерзне цієї зими через нестачу російського газу.

Ряди діаспори ще більше поповнилися росіянами, котрі покинули країну на знак протесту проти вторгнення.

“Ми приїхали сюди, щоб показати, що є багато російськомовних, які вірять, що Путін скотився до фашистського режиму”, — зауважив контрпротестувальник Іван Бєлоусов.

Він розповів, що був ув’язнений за політично вмотивованими звинуваченнями в РФ, і втік після звільнення.

Поліція затримала щонайменше одного протестувальника.

3 вересня близько 70 тисяч осіб зібралися у центрі Праги на демонстрацію проти уряду Чехії, а також із вимогою до діалогу з РФ.