Російська дочірня компанія Alphabet Inc. оголосила про своє банкрутство. Відповідну заяву опубліковано в офіційному реєстрі федерального ресурсу Росії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У заяві йдетсья, що Alphabet Inc. має намір оголосити себе неплатоспроможною. Зазначається, що з 22 березня 2022 року компанія розуміла своє майбутнє банкрутство та нездатність виконати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками у визначені терміни.

Девід Снеддон, вказаний у документі як генеральний директор дочірньої компанії, ситуацію не коментує.

Водночас у Росії напередодні заявили, що не планують блокувати роботу YouTube Alphabet, навіть попри численні погрози та штрафи у бік компанії. У РФ визнали, що блокування ресурсу викличе незадоволення громадян, тому такого кроку варто остерігатись.

Окрім цього гендиректор Ростелекому Михайло Осеєвський 18 травня заявив, що Google та всі його сервери працюють у Росії у звичайному режимі.

Наразі незрозуміло, чи стало причиною оголошення банкрутства накладені на Google російські штрафи. Зокрема йдеться про штраф від грудня 2021 року, коли російський суд зобов’язав Google виплатити 7,2 млрд рублів (113 млн доларів) за те, що сервіс відмовився видалити контент, який у РФ вважають незаконним.

Також повідомляється, що минулого року російська дочірня компанія Google отримала прибуток у розмірі 134,3 млрд рублів.