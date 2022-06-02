Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє Reuters.
“Російська економіка руйнується. Німеччина зіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії у березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується у квітні”, – зазначив Роберт Габек.
У країнах, які підтримують санкції, експорт до РФ знизився на 53% за попередні місяці. Натомість серед нейтральних або проросійських держав зниження експорту склало 45%.
“Путін все ще отримує гроші, але час працює не на Росію, він працює проти неї”, – додав міністр економіки Німеччини Роберт Габек.
Через санкції РФ втратила доступ до оновлення безпеки для літаків, унаслідок чого літаки незабаром будуть призупинені. А це негативно вплине на здатності Росії воювати.
- Перший за століття зовнішній дефолт РФ виглядає майже неминучим після чергового жорстокого тижня для фінансової системи країни. Останній був оголошений після революції 1917 року.
- Росії заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.
- Наслідком санкцій проти РФ стало стрімке падіння рубля. Проте нещодавно курс національної валюти країни-окупанта досягнув довоєнного рівня. Чиновник з міністерства економіки США в коментарі журналістам зауважив, що тимчасове зміцнення рубля пов’язано зі штучною підтримкою його курсу, а це є ознакою того, що російська економіка зазнає значних збитків від санкцій.