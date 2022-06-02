Німеччині необхідно докладати більше зусиль, щоб зменшити свою енергетичну залежність від Росії. Проте санкції Заходу у відповідь на вторгнення РФ в Україну сильно впливають на російський військовий механізм.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє Reuters.

“Російська економіка руйнується. Німеччина зіграла тут свою роль, скоротивши експорт до Росії у березні на 60%, а ще більш різке падіння очікується у квітні”, – зазначив Роберт Габек.

У країнах, які підтримують санкції, експорт до РФ знизився на 53% за попередні місяці. Натомість серед нейтральних або проросійських держав зниження експорту склало 45%.

“Путін все ще отримує гроші, але час працює не на Росію, він працює проти неї”, – додав міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Через санкції РФ втратила доступ до оновлення безпеки для літаків, унаслідок чого літаки незабаром будуть призупинені. А це негативно вплине на здатності Росії воювати.