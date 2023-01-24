За даними української розвідки, космічна розвідка Росії колапсує під впливом запроваджених міжнародних санкцій. Через гострий брак компонентів електроніки іноземного й російського виробництва де-факто зупинено виробництво ключових елементів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У поле зору міжнародних санкцій потрапило акціонерне товариство “Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнёва”. За даними розвідки, російські конструктори та науковці серед іншого розробляють так звані “великі очі” на об’єктах стратегічно важливого для РФ підприємства оборонпрому. Іншими словами йдеться про засоби ведення космічної розвідки, зокрема:

“Рєпєй” — проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки;

“Ґєракл-КВ” — проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи;

“Сфєра” — проєкт єдиної системи супутникового зв’язку 3 етапу.

У розвідці наголосили, що підприємство розташоване у місті закритого типу Желєзноґорск (Красноярский край, РФ). Вищезазначені ключові елементи де-факти перестали виготовляти. Йдеться про відсутність сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів.

Строки завершення робіт перенесли на два роки, зокрема проєкт “Рєпєй” з 2022 на 2024 рік, “Ґєракл-КВ” з 2023 на 2025 рік та “Сфєру” з 2025 на 2027.

У ГУР МО додали, що інші санкції та мобілізація спричинять загрозу існування ще декількох галузей російської економіки.