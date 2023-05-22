До країн Євросоюзу російська нафта надходить у вигляді індійського пального. Частина енергоносіїв потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.

Джерело: Spiegel.

До індійських портів щодня прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою. Це приблизно 70 танкерів на місяць. Згодом частина нафти потрапляє до ЄС у переробленому вигляді.

Хоча з боку ЄС було запроваджено низку санкцій щодо Росії — нафта з РФ досі прибуває до країн блоку. Зазначимо, що російська нафта заборонена до ввезення в ЄС морем з грудня 2022 року, а з лютого цього року діє ембарго на дизельне пальне та бензин.

Відтепер танкери з російською нафтою тепер прямують не до західних країн, а до східних, наприклад, Туреччини, Саудівської Аравії і насамперед до Індії. На західному узбережжі країни розташовано кілька НПЗ, серед яких є найбільший у світі. У ньому російську нафту переробляють у бензин та дизельне пальне, які потім надсилають до ЄС.

Станом на квітень Індія поставила ЄС більше палива, ніж будь-коли, обійшовши Саудівську Аравію.

Варто зауважити, що Індія вирішила не запроваджувати санкції проти Москви. Натомість країна наростила імпорт нафти до 40% її потреб, хоча до війни це був лише 1%.

Оскільки продукти перероблювання вважають індійськими, то їхнє постачання до ЄС цілком законне. Водночас в Індії нафтопереробний завод “Вадинар” майже на 50% належить російській нафтовій держкомпанії “Роснефть”.