Про це повідомляє міжнародне видання The Wall Street Journal.
Минулого місяця деякі види палива, які частково виготовлені з російської нафти, прибули в Нью-Йорк і Нью-Джерсі.
Танкери з нафтою прибули до США через Суецький канал та через Атлантичний океан з нафтопереробних заводів Індії. Ймовірно, так трейдери намагаються приховати походження нафти, щоб ввозити її й надалі, після введених санкцій.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій з боку США і Європейського Союзу торгівці нафтою намагаються приховати походження російської нафти у таких сумішах, як бензин, дизельне паливо та в інших хімікатах.
У березні США наклали арешт на імпорт нафти, нафтопродуктів, природного газу та вугілля з Росії. Але обхідні шляхи для уникнення санкцій уже розробляються і загрожують знизити ефективність цих обмежень.
Управління з контролю за іноземними активами США, визначає, що товар походить із певної країни, якщо він на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини.
Отже, торгівці нафтою можуть завозити російські енергоносії й надалі, якщо вони були виготовлені в країні, яка не перебуває під санкціями.
Експорт нафтопродуктів з Індії, посилений дешевими російськими постачаннями, різко зріс з початку війни. Щоденні постачання до Європи зросли на третину і на 43% до США щоквартально.
За даними ізраїльської компанії Windward, значно збільшилась кількість кораблів, які вимкнули своє GPS-обладнання. Через це ще важче відстежувати пересування кораблів.
“Схоже, що дійсно існує метод торгівлі, коли російська нафта перероблюється в Індії, а потім частина її продається у США”, – заявив провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Міллівірта.
- Апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.
- Представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися щодо ембарго на російську нафту після того, як “важкі переговори” завершились безрезультатно, відтермінувавши у такий спосіб шостий раунд європейських санкцій проти Москви.
- Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.