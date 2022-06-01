Про це повідомляє міжнародне видання The Wall Street Journal.

Минулого місяця деякі види палива, які частково виготовлені з російської нафти, прибули в Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Танкери з нафтою прибули до США через Суецький канал та через Атлантичний океан з нафтопереробних заводів Індії. Ймовірно, так трейдери намагаються приховати походження нафти, щоб ввозити її й надалі, після введених санкцій.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій з боку США і Європейського Союзу торгівці нафтою намагаються приховати походження російської нафти у таких сумішах, як бензин, дизельне паливо та в інших хімікатах.

У березні США наклали арешт на імпорт нафти, нафтопродуктів, природного газу та вугілля з Росії. Але обхідні шляхи для уникнення санкцій уже розробляються і загрожують знизити ефективність цих обмежень.

Управління з контролю за іноземними активами США, визначає, що товар походить із певної країни, якщо він на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини.

Отже, торгівці нафтою можуть завозити російські енергоносії й надалі, якщо вони були виготовлені в країні, яка не перебуває під санкціями.

Експорт нафтопродуктів з Індії, посилений дешевими російськими постачаннями, різко зріс з початку війни. Щоденні постачання до Європи зросли на третину і на 43% до США щоквартально.

За даними ізраїльської компанії Windward, значно збільшилась кількість кораблів, які вимкнули своє GPS-обладнання. Через це ще важче відстежувати пересування кораблів.

“Схоже, що дійсно існує метод торгівлі, коли російська нафта перероблюється в Індії, а потім частина її продається у США”, – заявив провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Міллівірта.

  • Апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.
  • Представники Європейського Союзу відновлюють зусилля, щоб домовитися щодо ембарго на російську нафту після того, як “важкі переговори” завершились безрезультатно, відтермінувавши у такий спосіб шостий раунд європейських санкцій проти Москви.
  • Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.