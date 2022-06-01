Через запровадження Європою суворих санкцій щодо російської нафти, нафтопереробники приховують її походження на ринку.

Про це повідомляє міжнародне видання The Wall Street Journal.

Минулого місяця деякі види палива, які частково виготовлені з російської нафти, прибули в Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Танкери з нафтою прибули до США через Суецький канал та через Атлантичний океан з нафтопереробних заводів Індії. Ймовірно, так трейдери намагаються приховати походження нафти, щоб ввозити її й надалі, після введених санкцій.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та санкцій з боку США і Європейського Союзу торгівці нафтою намагаються приховати походження російської нафти у таких сумішах, як бензин, дизельне паливо та в інших хімікатах.

У березні США наклали арешт на імпорт нафти, нафтопродуктів, природного газу та вугілля з Росії. Але обхідні шляхи для уникнення санкцій уже розробляються і загрожують знизити ефективність цих обмежень.

Управління з контролю за іноземними активами США, визначає, що товар походить із певної країни, якщо він на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини.

Отже, торгівці нафтою можуть завозити російські енергоносії й надалі, якщо вони були виготовлені в країні, яка не перебуває під санкціями.

Експорт нафтопродуктів з Індії, посилений дешевими російськими постачаннями, різко зріс з початку війни. Щоденні постачання до Європи зросли на третину і на 43% до США щоквартально.

За даними ізраїльської компанії Windward, значно збільшилась кількість кораблів, які вимкнули своє GPS-обладнання. Через це ще важче відстежувати пересування кораблів.

“Схоже, що дійсно існує метод торгівлі, коли російська нафта перероблюється в Індії, а потім частина її продається у США”, – заявив провідний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Лаурі Міллівірта.