Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства Argus, котре займається аналізом розвитку цін на сировинні товари, ціна, за якою нафта марки Urals, що становить основну частину російського експорту, 6 січня коштувала 37,80 долара за барель, у той час, як нафта марки Brent цей день продавалася за ціною 78,57 долара за барель.

Важко зрозуміти, як Росія може відреагувати на такі низькі рівні. З одного боку, їй потрібні всі доходи, які вона може отримати, щоб фінансувати війну в Україні. Але занадто велике падіння може змусити Москву відповісти скороченням виробництва, чого вона не виключала раніше.

5 грудня Європейський Союз майже припинив морський імпорт сирої нафти з країни, убивши те, що історично було головним експортним ринком Росії. Водночас блок об’єднався з індустріально розвиненими країнами Великої сімки, встановивши граничні ціни на постачання з Росії. Тож будь-хто, хто бажає отримати доступ до західних послуг – зокрема стандартного галузевого страхування, а також низки інших речей – може зробити це лише за умови, що він заплатить 60 доларів і менше.

Ключовим рушієм цін, мабуть, була втрата європейського ринку, оскільки Росія була віддана на милість крихітного пулу великих покупців, особливо Китаю та Індії. І через те, що танкерам доводиться проходити тисячі миль, щоб доставити вантаж із західних російських портів до покупців, вартість фрахту різко зросла.

Набуло чинності обмеження ціни на російську нафту, узгоджене країнами G7 з метою зменшити обсяги прибутків РФ, і, відповідно, фінансів для ведення війни проти України.

Зауважимо, що у Кремлі вкотре за цей рік кардинально помилилися щодо оцінки ситуації. Прогнози, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з Росії призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.

Вже 5 січня під час засідання уряду глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що слід ще сильніше знизити нинішню максимальну граничну ціну на російську нафту.