Про це інформує Інститут вивчення війни.

Міністерство оборони Росії стверджує, що нещодавня атака на кілька тимчасових українських дислокацій в Краматорську Донецької області, у результаті якої загинуло понад 600 українських військовослужбовців, була відповіддю на удар по Макіївці 31 грудня.

Фінський журналіст побував на місці страйку в Краматорську для власного розслідування та заявив, що ця заява — неправдива, оскільки снаряди потрапили у порожню школу.

Раніше Міноборони Росії вже використовувала подібні схеми “відплати”, щоб виправдати свої незаконні дії, за що і було засуджене російськими військовослужбовцями у своїх блогах.

За словами чиновника Білого дому, директор ПВК “Вагнера” Євген Пригожин збирається незаконно користуватися природними ресурсами України, видобуваючи сіль та гіпс із шахт у районі Бахмута, для грошової вигоди.

Сам же Пригожин спробував виправдати важливість шахт навколо Бахмута та Соледара, заявивши, що вони мають “унікальні та історичні захисні споруди”, які діють як “мережа підземних міст”. Дії фінансиста також були розкритиковані у блозі колишнього російського офіцера.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, існує можливість контрнаступу українських військ у Запорізькій чи Луганській областях. Припускається, що російські сили готуються одразу до двох сценаріїв контрнаступу. Перший — український прорив на Запорізькій лінії, який може поставити під сумнів функціонування сухопутного мосту, що з’єднує Ростовську область з Кримом. Другий — український прорив у Луганській області, який може зруйнувати російський план окупації Донбасу.