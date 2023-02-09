У тимчасово окупованому Криму російська окупаційна адміністрація та місцеве відділення ФСБ видали рішення про встановлення "високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Відтак росіяни готуються до української операції зі звільнення півострова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з документом, встановлюється високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Аналогічний рівень загрози оголошується на підрядних об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації. Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про скасування.

У рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ РФ, які діють в тимчасово захопленому Криму та лінійному відділенню МВС РФ необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Також посилюється контроль за переміщенням громадян РФ й іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.

За даними української розвідки, підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення “рятувальних операцій”. Відтак місцеві адміністрації мають забезпечити місця для тимчасового розміщення людей.

Зокрема на міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

“Подібні “заходи безпеки” з боку російських окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну”, – наголосили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.