Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з документом, встановлюється високий рівень загрози в населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.
Аналогічний рівень загрози оголошується на підрядних об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації. Строк дії заходів необмежений – до прийняття рішення про скасування.
У рішенні зазначено, що підрозділам ФСБ РФ, які діють в тимчасово захопленому Криму та лінійному відділенню МВС РФ необхідно посилити контроль за пересуванням транспорту на півострові. Також посилюється контроль за переміщенням громадян РФ й іноземців та обов’язковою реєстрацією тимчасового місця проживання.
За даними української розвідки, підрозділам МНС наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення “рятувальних операцій”. Відтак місцеві адміністрації мають забезпечити місця для тимчасового розміщення людей.
Зокрема на міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.
“Подібні “заходи безпеки” з боку російських окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну”, – наголосили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
- Жодних стратегічних завдань та цілей, які президент Росії Володимир Путін оголошував на початку повномасштабного вторгнення в Україну – не досягнуто.
- Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі президента РФ щодо захоплення східних областей України.
- За даними української розвідки, російський енергетичний монополіст “Газпром нафта” створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження підписав голова уряду РФ Михайло Мішустін.