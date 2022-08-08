Російська окупаційна влада може прискорити підготовку до псевдореферендумів – Інститут вивчення війни

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров 7 серпня повідомив, що опір серед українських жителів змушує російську владу “постійно” змінювати свої плани щодо референдуму. Федоров стверджував, що окупаційна влада запланувала єдиний день голосування, але зараз розглядає сім днів “голосування з дому”, під час яких озброєні російські військові будуть ходити по домівках і “опитувати” жителів Мелітополя. Федоров стверджував, що лише близько 10% цивільних осіб, які залишилися в Мелітополі, підтримують окупацію Росією, і попередив, що російські солдати погрожуватимуть розстрілом мешканцям, які не проголосують за анексію.

Депутат Херсонської облради України Сергій Хлань зазначив, що окупаційна влада не повністю визначила умови для проведення референдуму станом на 7 серпня, але прискорює їхню підготовку після тритижневої паузи в підготовці, яку Хлань пояснив атаками українського HIMARS на логістику російських окупантів. Окупаційна влада також могла змінити графік своїх фіктивних референдумів у відповідь на зміну реальності на місцях, включно з українським контрнаступом. Хлань повідомив, що попередньою датою референдуму залишається 11 вересня.

Скасувавши можливість особистого голосування та перейшовши на опитування по домівках, російська окупаційна влада збільшує свої можливості для прямого залякування мирного населення України. Ці зусилля не є необхідними для підтасування результатів голосування, яких хоче Кремль, але роблять будь-який незалежний нагляд за голосуванням майже неможливим. Окупаційна влада також може перетворити ці “опитування” на операції зі збору розвідданих для відсіву української опозиції на окупованих територіях. Ліквідація виборчих дільниць для особистого голосування скасовує багато вимог до бюрократів щодо персоналу цих місць. Російські сили намагалися залучити на ці посади людей з окупованого населення. Голосування вдома також обмежує можливості партизанських нападів на ці місця.

Кремль може наказати різні типи голосування в різних населених пунктах залежно від передбачуваної місцевої підтримки, передбачуваного ризику партизанських нападів і бюрократичних можливостей.

7 серпня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російська окупаційна влада Луганської області визначила місця особистого проведення свого фіктивного референдуму про анексію. Гайдай повідомив, що російська окупаційна влада веде активну кампанію за анексію, розповсюджуючи пропагандистські газети та прив’язуючи надання гуманітарної допомоги, включаючи їжу, воду та будівельні матеріали, до участі в псевдореферендумі. Гайдай сказав, що ця практика рівнозначна шантажу: “ми [росіяни] допоможемо вам [українським цивільним] задовольнити ваші основні потреби, якщо ви підете на “референдум”. Інакше помри, а результат сфабрикуємо без тебе”.