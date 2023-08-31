Уночі 30 серпня Росія зазнала найбільшої атаки безпілотниками з початку її вторгнення в Україну і ця атака засвідчила, що російська ППО не справляється з виявленням і знищенням дронів

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на звіт розвідки.

Зазначається, що за ніч з 29 на 30 серпня 2023 року Росія зазнала до п’яти окремих ударів ударних безпілотників — це найбільша атака на Росію з початку війни. Тоді вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі Псков поблизу кордону з Естонією. Ймовірно, в результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків.

У британській розвідці додали, що протягом серпня 2023 року Росія зазнала 25 окремих атак безпілотників.

“Багато з цих БПЛА досягли своїх цілей, що, ймовірно, означає, що російська ППО має труднощі з їх виявленням і знищенням. Росія, ймовірно, переосмислює свою позицію протиповітряної оборони в районі між Україною та Москвою, щоб краще протидіяти цим нападам”, — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що попередні удари по російських військових авіабазах призвели до розосередження російських літаків територією Росії. Проте нещодавні удари по Сольцях і Пскову продемонстрували, що дрони мають значну дальність дії, що ускладнює подальше розосередження.

“Цілком ймовірно, що Росії доведеться розглянути можливість встановлення додаткових систем ППО на аеродроми, які, на її думку, наражаються на ризик атак БПЛА”, — зазначили у британській розвідці.