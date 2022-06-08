Про це повідомляє пресслужба РПЦ.

Варто зазначити, що на території тимчасово окупованого півострова РПЦ створить Кримську метрополію, у яку ввійдуть Джанкойська, Сімферопольська та Феодосійська єпархії, що належали до УПЦ МП.

“Утворити на території Республіки Крим та міста Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Главою Кримської митрополії призначити Преосвященного митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря”, — йдеться в повідомленні.

Рішення пояснили необхідністю “збереження чинного канонічного та адміністративного зв’язку з центральною церковною владою” з боку кримських єпархій.