Про це повідомляє пресслужба РПЦ.
Варто зазначити, що на території тимчасово окупованого півострова РПЦ створить Кримську метрополію, у яку ввійдуть Джанкойська, Сімферопольська та Феодосійська єпархії, що належали до УПЦ МП.
“Утворити на території Республіки Крим та міста Севастополя Кримську митрополію у складі Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій. Главою Кримської митрополії призначити Преосвященного митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря”, — йдеться в повідомленні.
Рішення пояснили необхідністю “збереження чинного канонічного та адміністративного зв’язку з центральною церковною владою” з боку кримських єпархій.
“Виходячи з необхідності збереження дієвого канонічного та адміністративного зв’язку з центральною церковною владою для щасливого перебігу церковного життя в оформлюваних згаданими преосвященних єпархіях”, — зазначили у заяві.
- Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав позбавити престолу главу РПЦ Кирила. Він звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних автокефальних церков із закликом осудити духовні злочини глави російської православної церкви.
- Також партія “Європейська Солідарність” закликала українську владу запровадити санкції проти Російської православної церкви як організації, її керівництва та підрозділів в Україні.