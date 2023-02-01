Про це повідомляє Bloomberg.

Промислове виробництво у РФ наприкінці 2022 року впало лише на 0,7%, згідно з консенсус-прогнозами, складеними Bloomberg. Згідно з даними Bloomberg Economics, спаду практично не було, оскільки зміцнення промисловості, викликане війною, допомогло компенсувати падіння в інших секторах.

“Промислове виробництво у 2022 році виявилося кращим за прогнози в першому півріччі та сильнішим, ніж під час попередніх криз. Державні витрати зробили великий внесок, як у важкій, так і в легкій промисловості”, — зазначила економіст “Ренесанс Капітал” Софія Донець.

Промисловість була однією з найбільш стійких ланок російської економіки з початку війни на тлі зниження роздрібних продажів і вантажообігу та загального скорочення приблизно на 2%. Рекордні ціни на російський експорт енергоносіїв, які не постраждали від обмежень США та Європи до кінця року, і великий стрибок державних витрат допомогли обмежити економічний збиток.

“Війна в Україні підштовхне промислове виробництво цього року ще вище – на 2% порівняно з 2022 роком – але ціною падіння рівня життя та стагнації споживання”, – сказав Олександр Ісаков з Bloomberg Economics.

Росія не розкриває подробиць виробництва, пов’язаного з війною, але деякі сегменти офіційних даних включають військову продукцію, яка демонструє високі результати після вторгнення Путіна 24 лютого.

Готові металеві вироби, які включають зброю, бомби та боєзапаси, зросли на 5% за перші 11 місяців минулого року. Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, яка, на думку економістів, може включати частини для авіаційних і ракетних двигунів, оптичних прицілів та інших систем, показало зростання на 4%.

Інші транспортні засоби та обладнання, включаючи військові кораблі, літаки та транспортні засоби, серед інших продуктів, дещо впали, попри сплеск наприкінці року.

“Росії вдалося стабілізувати промислове виробництво, погодившись на великі знижки замість того, щоб скоротити видобуток нафти, збільшивши виробництво оборонного обладнання до потужності та інвестувавши значні кошти у внутрішню трубопровідну мережу”, — зазначив Олександр Ісаков, російський економіст

Ці результати різко контрастували з падінням, яке спостерігалося в основних цивільних секторах. Автомобільні впали майже на 50%, тоді як текстильна та деревообробна промисловість впали на 10% або більше, а виробництво хімічної продукції впало на 4%.

Дехто отримав вигоду від впливу санкцій та інших обмежень на імпорт, стимулюючи місцеве виробництво в таких сферах, як фармацевтика та поліграфія.