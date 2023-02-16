Пропагандистська активність та низка публічних заяв й тверджень у РФ спрямовані на підготовку росіян до нової хвилі мобілізації.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова.

За його словами, низка публічних заяв, звернень та тверджень, які лунають зараз у РФ, спрямовані на підтримку наративів Кремля.

“Очевидно, що ми будемо чути про те, що так звана “спецоперація” йде за планом , що воюють не з Україною, а захищають Росію від усього Заходу та НАТО”, – зазначив представник української воєнної розвідки.

А також наголосив, що пропагандистська активність, яка зараз відбувається в Росії – це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. За словами Андрія Юсова, завдяки пропаганді росіянам пояснять, чому вони мовчки повинні йти й виконувати вказівки Кремля.

“Це не громадяни, це ймовірніше піддані РФ, адже громадяни захищали б власні права й ставили запитання, можливо, й до цього ще дійде”, – додав представник ГУР.

Щодо ситуації на Сході України, то Андрій Юсов розповів, що ситуація лишається незмінною: є відчайдушні спроби ворога окупувати український Донбас до кінця березня, проте, за його словами, ті дати нічого не означають, нічого у росіян не вийде, український Донбас тримається, і Бахмут тримається.

Представник розвідки зауважив, що, попри те, що це вже не друга армія світу, Росія має значний мобілізаційний резерв: “так, часто погано озброєні, погано навчені, але їх багато. Проте це не зупиняє українську армію”.

“Символічним для ворога є саме український Донбас, вихід на адміністративні кордони та окупація Донецької й Луганської областей – мрії Путінської команди”, – розповів представник української розвідки.

А також підкреслив, що росіяни можуть продовжувати ядерний шантаж, але в цілому, як і інші псевдобліцкриги, історія з ядерним шантажем – вже не спрацювала: ні Україна не злякалася, ні світ не злякався.

“Всередині верхівки Кремля чудово розуміють, що ядерний шантаж – це гра з вогнем, і наближення до “червоної кнопки” означатиме остаточний крах Росії, знищення і нинішнього режиму, і перекреслення майбутнього тієї самої верхівки й так званої “еліти” – як військової, так і політичної. Проте погрожувати вони можуть й надалі”, – підсумував Андрій Юсов.