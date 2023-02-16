Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Андрія Юсова.
За його словами, низка публічних заяв, звернень та тверджень, які лунають зараз у РФ, спрямовані на підтримку наративів Кремля.
“Очевидно, що ми будемо чути про те, що так звана “спецоперація” йде за планом , що воюють не з Україною, а захищають Росію від усього Заходу та НАТО”, – зазначив представник української воєнної розвідки.
А також наголосив, що пропагандистська активність, яка зараз відбувається в Росії – це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. За словами Андрія Юсова, завдяки пропаганді росіянам пояснять, чому вони мовчки повинні йти й виконувати вказівки Кремля.
“Це не громадяни, це ймовірніше піддані РФ, адже громадяни захищали б власні права й ставили запитання, можливо, й до цього ще дійде”, – додав представник ГУР.
Щодо ситуації на Сході України, то Андрій Юсов розповів, що ситуація лишається незмінною: є відчайдушні спроби ворога окупувати український Донбас до кінця березня, проте, за його словами, ті дати нічого не означають, нічого у росіян не вийде, український Донбас тримається, і Бахмут тримається.
Представник розвідки зауважив, що, попри те, що це вже не друга армія світу, Росія має значний мобілізаційний резерв: “так, часто погано озброєні, погано навчені, але їх багато. Проте це не зупиняє українську армію”.
“Символічним для ворога є саме український Донбас, вихід на адміністративні кордони та окупація Донецької й Луганської областей – мрії Путінської команди”, – розповів представник української розвідки.
А також підкреслив, що росіяни можуть продовжувати ядерний шантаж, але в цілому, як і інші псевдобліцкриги, історія з ядерним шантажем – вже не спрацювала: ні Україна не злякалася, ні світ не злякався.
“Всередині верхівки Кремля чудово розуміють, що ядерний шантаж – це гра з вогнем, і наближення до “червоної кнопки” означатиме остаточний крах Росії, знищення і нинішнього режиму, і перекреслення майбутнього тієї самої верхівки й так званої “еліти” – як військової, так і політичної. Проте погрожувати вони можуть й надалі”, – підсумував Андрій Юсов.
- Нині російська армія стала втрачати найбільше особового складу від початку широкомасштабного вторгнення. Пріоритетом ЗС РФ залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
- Російські війська розуміють, що контрнаступ Збройних сил України – неминучий, тому поспішають й продовжують атакувати Вугледар й Бахмут, аби завадити наступу українських захисників.
- За даними британської розвідки, попри те, що ворожа армія продовжує атакувати на багатьох ділянках фронту, вона не накопичила достатню бойову потужність для наступу на жодному напрямку.