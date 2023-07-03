Джерело: PolskieRadio
Жарин пояснив, що пропагандистське повідомлення вказувало на те, що начебто саме “особисті” рішення Путіна зупинили путч і запобігли “кровопролиттю”. Тоді як критика дій найманців зосереджувалася на самому Пригожину, називаючи його “зрадником”.
Інформаційна діяльність Росії дозволяє вагнерівцям вчиняти дії, від яких Росія публічно відмежується”, — наголосив Жарин.
Щобільше, фахівець висловив переконання, що інформаційна діяльність акцентувала, зокрема спробу показати, що присутність Пригожина зміцнює оборонний потенціал Білорусі через “загрозу з боку Польщі”. Своєю чергою, російська пропаганда використала перекидання найманців “Вагнер” до Білорусі, для залякування Польщі та її населення.
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Окрім цього, Жарин додав, що кремлівська пропаганда використовує так звану “ядерну нитку”, аби тиснути на Польщу та Захід. Також росіяни постійно намагаються розпалити польсько-українські відносини, зокрема через тематику аграрного сектора.
Зауважимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.
- Російська пропаганда, що є мутованою версією радянської, сьогодні вважається одним з найпотужніших елементів й методів маніпулювання свідомостями людей.
- У Німеччині дехто вимагав зміни курсу щодо України. Розслідування журналістів показало, що ключові фігури кампанії мають зв’язки з російською державою або ультраправими.
- Облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.
- Французька державна структура протидії іноземному впливу VIGINUM викрила Росію у проведенні масштабної “цифрової кампанії дезінформації” проти Франції, що здійснювалася за допомогою фейкових інтернет-сайтів. Сторінки маскувались під сайти французьких ЗМІ або органів влади та поширювали дезінформацію.