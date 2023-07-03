Уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин зазначив, що російська пропаганда використала інформацію стосовно заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина для зміцнення іміджу Росії, що перебуває під загрозою, та Володимира Путіна як нібито "мудрого лідера, який запобіг кровопролиттю".

Джерело: PolskieRadio

Жарин пояснив, що пропагандистське повідомлення вказувало на те, що начебто саме “особисті” рішення Путіна зупинили путч і запобігли “кровопролиттю”. Тоді як критика дій найманців зосереджувалася на самому Пригожину, називаючи його “зрадником”.

Інформаційна діяльність Росії дозволяє вагнерівцям вчиняти дії, від яких Росія публічно відмежується”, — наголосив Жарин.

Щобільше, фахівець висловив переконання, що інформаційна діяльність акцентувала, зокрема спробу показати, що присутність Пригожина зміцнює оборонний потенціал Білорусі через “загрозу з боку Польщі”. Своєю чергою, російська пропаганда використала перекидання найманців “Вагнер” до Білорусі, для залякування Польщі та її населення.

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Окрім цього, Жарин додав, що кремлівська пропаганда використовує так звану “ядерну нитку”, аби тиснути на Польщу та Захід. Також росіяни постійно намагаються розпалити польсько-українські відносини, зокрема через тематику аграрного сектора.

Зауважимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.