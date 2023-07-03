Джерело: PolskieRadio

Жарин пояснив, що пропагандистське повідомлення вказувало на те, що начебто саме “особисті” рішення Путіна зупинили путч і запобігли “кровопролиттю”. Тоді як критика дій найманців зосереджувалася на самому Пригожину, називаючи його “зрадником”.

Інформаційна діяльність Росії дозволяє вагнерівцям вчиняти дії, від яких Росія публічно відмежується”, — наголосив Жарин.

Щобільше, фахівець висловив переконання, що інформаційна діяльність акцентувала, зокрема спробу показати, що присутність Пригожина зміцнює оборонний потенціал Білорусі через “загрозу з боку Польщі”. Своєю чергою, російська пропаганда використала перекидання найманців “Вагнер” до Білорусі, для залякування Польщі та її населення.

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Окрім цього, Жарин додав, що кремлівська пропаганда використовує так звану “ядерну нитку”, аби тиснути на Польщу та Захід. Також росіяни постійно намагаються розпалити польсько-українські відносини, зокрема через тематику аграрного сектора.

Зауважимо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що нині мова ворожнечі є важливим елементом інструментарію російської пропаганди у прагненні цієї країни знищити українську націю, частиною глобальної дезінформаційної кампанії РФ проти України та її держав-партнерів.