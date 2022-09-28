Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поки Росія "застрягла" в Україні, у РФ може "раптово та неочікувано" щось змінитись, адже "термін придатності" кремлівського режиму - не безкінечний.

Про це повідомляє Delfi.

За словами лідера Литви, потрібно розуміти, що “термін придатності” діючого режиму в Росії не безкінечний. Науседу наголосив, що багато у чому його тривалість залежить і від подій в Україні.

“Багато зараз залежить від того, що відбувається в Україні, як російське суспільство чи громадяни Росії оцінюють сенс та успіх цієї війни”, – сказав він.

Науседа додав, що російська пропаганда зуміла ефективно затуманити розум населенню, але навіть їм не вдасться приховати провал Росії, коли у сім’ї росіян почнуть “масово прибувати труни”. Їх, наголосив президент Литви, помітить більша частина населення.

“І якщо російське населення помітить, ми ж не можемо казати, що ситуація в Росії залізобетонна та незмінна. Зміни можуть бути такими раптовими, що вони можуть заскочити нас зненацька”, – пояснив Науседа.

За його словами, останні дії президента РФ Володимира Путіна все більше показують його відчай, пов’язаний з тим, що Росія втрачає ініціативу в Україні.

Гітанас Науседа зауважив, що навіть до самих відчайдушних погроз потрібно ставитись серйозно, адже Росія володіє ядерною зброєю. Водночас додав він, навіть ядерні погрози, які Росія почала використовувати все частіше, не повинні змусити Литву відмовитись від підтримки України.

“Рішення потрібно ухвалювати ще швидше, тому що це стає вирішальним фактором успіху України”, – наголосив президент Литви.