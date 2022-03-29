За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, протягом останнього тижня рупори Кремля розпочали активно просувати тези, направлені на культивування ненависті росіян до всіх українців.

Про це Ткаченко написав у своєму блозі в Telegram-каналі.

Міністр закликав зауважити зміну риторики і президента РФ Володимира Путіна та російських політиків і медійників протягом цих 34 днів війни. Наприклад, спочатку Путін збирався перемогти “нацистів” і навіть пропонував Збройним силам України не втягуватись в його “спецоперацію” і скласти зброю. Коли не вдалося завоювати Україну, усіх захисників нашої держави російська пропаганда записала у “нацисти”. Під такі ж штампи підпало політичне керівництво України, яке чи то не здатне контролювати “нацистські батальйони”, чи “підпало під їх вплив”.

“Але наші війська, тероборона, волонтери стояли на смерть. Тож російська лімітована версія “Радіо тисячі пагорбів” десь тиждень тому підвищила ставки і почала розповідати, що нібито вже мільйони українців – в заручниках у “нацистів”, – наголошує Олександр Ткаченко.

Тепер завдання російської пропаганди ще й пояснити своїй аудиторії, чому так звана друга армія світу не може перемогти українську. “Значну частину українців охоплено безумством нацизму”, – вже заявляють пропагандисти.

“Бачите, як змінилася риторика? Один крок до оголошення ВСІХ жителів України – “нацистами”. Це означає, що Путін не зміг “денацифікувати” нас “ударами високоточної зброї” і вже готує підґрунтя для виправдання за вбивства українців”, – сказав міністр культури та інформаційної політики.

Він наголошує, що українців демонізують, аби у жодного росіянина не було сумнівів, що нас потрібно убивати. Інформаційний зв’язок Росії зі світом наближається до нуля – і рупори пропаганди починають “обробляти” російську аудиторію. Росіян зомбують черговою брехнею, приховуючи правду, чому саме їх президента Путіна називають убивцею і чому життя у РФ котиться у прірву.