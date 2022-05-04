Російські пропагандисти заявили, що Ірландія буде повністю знищена у разі завдання ядерного удару по Великій Британії.

Про це повідомляє суспільний мовник країни “RTE”.

У відповідь міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені закликав не забувати про реальні російські воєнні злочини через ядерні погрози.

Капітан армії у відставці та сенатор Том Клонан заявив, що такий ракетний удар неможливий через недостатню технологічну розвинутість російського ракетного війська.

“Це просто пропаганда. Це ще один приклад того, що Путін у цій війні використовує телебачення для поширення дезінформації, він намагається налякати”, — додав Клонан.

Водночас в Ірландії закликали вислати з країни російського посла разом з усім посольством.