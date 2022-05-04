Про це повідомляє суспільний мовник країни “RTE”.
У відповідь міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені закликав не забувати про реальні російські воєнні злочини через ядерні погрози.
Капітан армії у відставці та сенатор Том Клонан заявив, що такий ракетний удар неможливий через недостатню технологічну розвинутість російського ракетного війська.
“Це просто пропаганда. Це ще один приклад того, що Путін у цій війні використовує телебачення для поширення дезінформації, він намагається налякати”, — додав Клонан.
Водночас в Ірландії закликали вислати з країни російського посла разом з усім посольством.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з відеозверненням у Верховній Раді, заявивши, що Україна обов’язково переможе у російсько-українській війні.
- Також погрози застосувати ядерну зброю проти світу — регулярна тема для обговорень російських пропагандистів та улюблений інструмент шантажу владної “еліти” РФ. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін наказав “розконсервувати” ядерну зброю. Тож варто розуміти, як вона працює та чим загрожує.