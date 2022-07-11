Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Telegram.

У ЦПД наголосили, що російська преса поширила заяву хакерської групи RaHDIt. Учасник російського хакерського об’єднання заявив, що на сьогодні втрати становлять не менше ніж 50-70 тисяч убитими. Утім він наголосив таке на умовах анонімності.

Також маніпуляцією стала заява колаборанта-“керівника” тимчасово захоплених територій Запорізької області Євгена Балицького. За його словами, нібито понад 60% жителів регіону бачать терени області у складі Росії у статусі окремого суб’єкта.

У Центрі наголосили, що маніпуляцією стала заява члена федеральних зборів РФ Олексія Пушкова. Він сказав, що Німеччина постійну готується до гіршого через те, що встала на шлях антиросійських санкцій.

“Хто б міг припустити, що підтримка Майдану і “держперевороту” в Україні у 2014 році приведе німців до того, що вони боятимуться закриття своїх підприємств і цілих галузей промисловості”, — йдеться у маніпуляційному тексті.