Російські пропагандистські ЗМІ поширюють заяву народного депутата України Олександра Дубінського про те, що українська влада "навмисне не відбудовує Бучу".

Відповідну заяву Олександр Дубінський опублікував у Telegram.

Вчора, 31 березня, у роковини з дня деокупації Бучі від російських загарбників президент України Володимир Зеленський та глави Словаччини, Хорватії, Словенії й Молдови узяли участь у вшануванні пам’яті жителів міста, вбитих під час російської окупації.

Своєю чергою, народний депутат України Олександр Дубінський прокоментував візит глав іноземних держав та урядів до Бучі.

“Виступи та закордонні гості у Бучі, Ірпені та інших громадах, розгромлених росіянами – це дуже красиво.Тільки в жодній з цих громад держава досі не відремонтувала жодного будинку. Якщо щось робиться, то силами або місцевих мерів, або самими власниками. Або волонтерами. Виходять такі собі “потьомкінські села”, тільки навпаки. Замість фейкового благоденства – фейкове співчуття та допомога. Вітрина горя”, – написав Дубінський у Telegram.

Натомість російські пропагандистські ЗМІ почали використовувати цю заяву у власних інтересах. Зокрема, пропагандистське видання “РИА Новости” написало: “Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти намеренно не восстанавливают Бучу, желая сохранить “картинку горя” для Запада, чтобы было легче просить о помощи”.

Зазначимо, що нещодавно нардеп Олександр Дубінський з’явився в ефірі програми “Сніданок із 1+1” та був представлений не лише як нардеп, але й як засновник проєкту “Медіаоборона”, який займається допомогою жителям Київщини у відновленні зруйнованого внаслідок російських обстрілів житла.

Під час ефіру Дубінський розповів, як його проєкт допомагає постраждалим проводити експертизу завданих збитків, щоб мати змогу потім отримати компенсацію. А також як знаходить меценатів для допомоги “тим людям, які точно не могли б самі” відбудувати своє житло.

За даними руху “Чесно” з жовтня 2022 року на телеканалі “1+1” вийшло більш ніж 10 репортажі ТСН, присвячених благодійній допомозі Дубінського.

Нагадаємо, 11 січня 2021 року США оголосили про запровадження індивідуальних санкцій щодо українських посадовців, бізнесменів, серед яких й Олександр Дубінський. Нардепа звинуватили у втручанні у президентські вибори у Сполучених Штатах 2020 року.

Також 11 січня 2021 року Офіс генпрокурора відкрив ще два кримінальні провадження проти Дубінського щодо можливого ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу) та ймовірної легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

15 березня 2021 року народного депутата Олександра Дубінського виключили із членів політичної партії “Слуга народу” через порушення статуту та непокору керівним органам партії.