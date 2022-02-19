Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.
Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем, а ні окупованих територій, а ні території РФ”, — наголошується у заяві.
Генерал-лейтенант назвав інформацію, яка активно поширюється в російських ЗМІ, “відвертою брехнею та провокацією”. За його словами для створення “сенсаційних повідомлень” окупанти використали підготовлені та оприлюднені ними фейки ще 2014 року.
Зокрема, він назвав неправдивим повідомлення про розриви в Ростовській області українського реактивного снаряда від РСЗВ “Град” і 122 мм снаряда.
Артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України”, — акцентує Валерій Залужний.
Констатується, що окупанти самостійно підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, а також здійснюють обстріли населених пунктів та свідомо поширюють брехливі повідомлення.
- Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що заяви самопроголошеної влади в ОРДО стосовно нібито наступальних операцій України не відповідають дійсності.
- Представник уповноваженого з прав людини у Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков пояснив, навіщо і як бойовики та Росія загострюють ситуацію в ОРДЛО. Він впевнений, що все заплановано заздалегідь.
- Також Служба безпеки України офіційно заявила, що через загрозу провокацій, терористичних актів та диверсій правоохоронці перейшли у посилений режим роботи.