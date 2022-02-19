Російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України в обстрілах з боку територій поряд з населеними пунктами Ростовської області. Однак загарбники використовують оприлюднені ними дезінформаційні повідомлення ще 2014 року, зауважує Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.

Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем, а ні окупованих територій, а ні території РФ”, — наголошується у заяві.

Генерал-лейтенант назвав інформацію, яка активно поширюється в російських ЗМІ, “відвертою брехнею та провокацією”. За його словами для створення “сенсаційних повідомлень” окупанти використали підготовлені та оприлюднені ними фейки ще 2014 року.

Зокрема, він назвав неправдивим повідомлення про розриви в Ростовській області українського реактивного снаряда від РСЗВ “Град” і 122 мм снаряда.

Артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України”, — акцентує Валерій Залужний.

Констатується, що окупанти самостійно підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, а також здійснюють обстріли населених пунктів та свідомо поширюють брехливі повідомлення.